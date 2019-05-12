Подросток пытался спуститься с пятого этажа по простыням и сорвался вниз на четвертом

Несовершеннолетнего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе на улице Буренина, сообщает АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на правоохранительные органы. Молодой человек пытался по веревкам спуститься вниз с пятого этажа и сорвался на четвертом.

Известно, что подростку 15 лет, он обучается в 7 классе и стоит на учете в службе по делам несовершеннолетних. Также сообщается, что подросток — приемный ребенок в семье.

После падения школьника доставили в детскую больницу №2. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

По факту проводится проверка.

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