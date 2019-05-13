В Ленобласти у женщины угнали грузовик почти за 3 млн рублей

Тягач стоит около 3 млн рублей. Фото: Pixabay
Тягач стоит около 3 млн рублей. Фото: Pixabay

В ночь с воскресенья на понедельник, с 11 на 12 мая, к сотрудникам полиции обратилась 40-летняя неработающая женщина с заявлением об угоне транспортного средства.

Пострадавшая сообщила, что 30 апреля неизвестные злоумышленники произвели хищение её грузового автомобиля марки «Скания G420».

Транспортное средство было оставлено у дома 1 в Жилгородке в деревне Агалатово Ленинградской области. Причиненный материальный ущерб составил 2,75 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В связи с данным инцидентом сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицеские приняли меры, которые содействуют поиску и задержанию злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Петергофском шоссе мужчина под угрозой ножа отдал не свои 230 тысяч рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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