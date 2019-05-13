Мигранту, грабившему цветочные магазины, огласили приговор

До этого мужчина грабил магазины в Приморском районе. Фото: pixabay.com
До этого мужчина грабил магазины в Приморском районе. Фото: pixabay.com

Мужчина в марте унес почти 20 тысяч из касс четырех магазинов в Невском районе Петербурга.

В Санкт-Петербурга вынесли приговор Зуфару Гарифуллину, которого обвиняли в ограблении цветочных магазинов, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 13 мая.

Первый эпизод, о котором пошла речь в суде, произошел в Международный женский день 8 марта. Мужчина ограбил магазин “Цветория” на улице Седова. Из кассы исчезло 4,5 тысячи рублей.

В следующий раз Гарифуллин вышел “на дело” только 27 марта — зато за один вечер ограбил сразу три магазина. В “Цветландии 24” на Большевиков он взял 5,5 тысяч рублей, в магазине на Тельмана — 4 тысячи и наконец в “Цветории” на Народной — 10 тысяч.

Гарифуллину назначили 5 лет лишения свободы в Невском суде Петербурга. До этого Приморский суд назначил мужчине 4 года исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Петербурга

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге из кассы салона связи унесли 134 тысячи рублей.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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