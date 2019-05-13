ТЦ “МЕГА Дыбенко” эвакуировали утром в понедельник

Центр закрывают по
Центр закрывают по "техническим причинам". Фото: Google.Maps

Посетители покидают здание и встают на безопасном расстоянии, как их попросили.

Торговый центр Мега Дыбенко в Санкт-Петербурге эвакуировали утром в понедельник 13 мая, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Посетитель центра снял видео, на котором запечатлел, как граждане спешат к выходу, а по громкой связи объявляют, что центр закрывают по “техническим причинам”. Посетителей просят выйти из здания и отойти на безопасное расстояние.

Видео: https://vk.com/spb_today

Вероятно, на почтовый ящик администрации поступило письмо о заложенной в здании бомбе. Возможно, письмо прислали еще вчера, но прочитано оно было только утром. Теперь к зданию съедутся пожарные и сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга. Проверки занимают в среднем от часа до двух.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что городские объекты Санкт-Петербурга “минировали” с почтовых ящиков, зарегистрированных в Украине.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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