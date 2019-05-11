Письма о бомбах в ДЛТ и “Радугу” прислали с адресов Украины

Около 5 тысяч человек вывели из торговых объектов в пятницу.

Письма о заложенных бомбах, которые разослали на электронные адреса городских объектов Санкт-Петербурга, пришли с почтовых ящиков, зарегистрированных в Украине, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах 11 мая. В пятницу 10 мая в Петербурга проверяли три ТЦ, гипермаркет “Лента” и универмаг на Большой Конюшенной.

В “Континенте”, “Ленте” и “Лето” эвакуацию проводить не стали. Посетителей ДЛТ и ТРК“Питер Радуга” все же вывели на улицу. Всего за пятницу эвакуации затронули свыше 5 тысяч человек, а занимались проверками около 40 стражей порядка. Ничего подозрительного в ходе проверки не нашли.

Сообщения пришли около 16 часов. Проверки занимают от часа до двух — а вечером в пятницу в торговые центры и магазины стекаются люди.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из ДЛТ вывели людей.