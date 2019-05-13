В ГУП “ТЭК СПБ” готовятся к осенним холодам

На ремонт уйдет около 1 млрд рублей. Фото: pixabay.com
На ремонт уйдет около 1 млрд рублей. Фото: pixabay.com

К 1 сентября запустят работу четырех новых котельных и починят оборудование.

В ГУП “ТЭК СПБ” начали готовиться к осени: эксперты обследуют энергоисточники по всему Санкт-Петербургу, сообщили в компании 13 мая.

Оборудование проверят, отремонтируют и заменят за 1,1 млрд рублей. Все работы хотят закончить до начала сентября. Всего проверят 276 энергоисточников и запустят работу четырех котельных: на Оптиков, Авангардной, Крыленко и Автобусной.

Жителей Санкт-Петербурга куда больше интересует вопрос, когда в городе отключат отопление. В конце апреля батареи перевели на периодическое протапливание, но на майских праздниках похолодало и выпал снег. Сейчас в городе +17 градусов. В прошлом году отопительный сезон завершили 10 мая.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, сколько ГУП ТЭК взыскал за отопление с должников.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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