В Петербурге недовольный покупатель разнес мебельный магазин (видео)

По неизвестной причине мужчина начал хамить продавцам, а после этого стал крушить все вокруг.

Неприятный инцидент случился в субботу днем, 11 мая, в магазине мебели, который находится на улице Краснопутиловской в Кировском районе Санкт-Петербурга, переедает издание «Невские Новости».

Известно, что в магазин пришел 44-летний мужчина и поссорился с продавцами. Причина ссоры не установлена. Он стал хамить сотрудникам магазина, а после этого принялся переворачивать выставочные образцы мебели и сносить всё вокруг.

Продолжалось всё это в течении 20 минут, после на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. До их приезда покупателя пытался успокоить сотрудник магазина.

Причинный магазину ущерб был оценен в 180 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина ограбил продуктовый на 5,6 тысяч рублей и вернул деньги в полицию.