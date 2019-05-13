В Петербурге недовольный покупатель разнес мебельный магазин (видео)

Полиция успокоила бунтаря. Фото: pixabay.com
Полиция успокоила бунтаря. Фото: pixabay.com

По неизвестной причине мужчина начал хамить продавцам, а после этого стал крушить все вокруг.

Неприятный инцидент случился в субботу днем, 11 мая, в магазине мебели, который находится на улице Краснопутиловской в Кировском районе Санкт-Петербурга, переедает издание «Невские Новости».

Известно, что в магазин пришел 44-летний мужчина и поссорился с продавцами. Причина ссоры не установлена. Он стал хамить сотрудникам магазина, а после этого принялся переворачивать выставочные образцы мебели и сносить всё вокруг.

Продолжалось всё это в течении 20 минут, после на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. До их приезда покупателя пытался успокоить сотрудник магазина.

Причинный магазину ущерб был оценен в 180 тысяч рублей.

 

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина ограбил продуктовый на 5,6 тысяч рублей и вернул деньги в полицию.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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