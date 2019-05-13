В отношении водителя маршрутки возбудили уголовное дело

Водитель проигнорировал требование полиции и прокуратуры устранить нарушения. Фото: Baltphoto, Ольга Андросова
Водитель проигнорировал требование полиции и прокуратуры устранить нарушения. Фото: Baltphoto, Ольга Андросова

Мужчина возил людей на машине без фар, клаксона и аварийных выходов.

В отношении водителя маршрутки в Калининском районе Петербурга возбудили уголовное дело, сообщили Gazeta.sPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 13 марта. Мужчина пренебрег требованием привести в порядок свой автомобиль.

Сотрудники дорожной полиции и прокуратуры нашли маршрутное такси со сломанными фарами, звуковым сигналом и нерабочими аварийными выходами — на нем возили людей. Водителя оштрафовали, а автобус ПАЗ запретили использовать до ремонта, передают в прокуратуре Петербурга.

Водитель продолжил использовать машину в том же состоянии. Позже автомобиль остановил сотрудник ГИБДД и увидел, что нарушения никто не устранил. Теперь прокуратура отправляет материалы в следственные органы по делу о небезопасных пассажирских перевозках.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на Московском шоссе Петербурга маршрутка сбила пешехода.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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