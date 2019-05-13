Шаверма загорелась на перекрестке Гагарина и Благодатной

На месте работают две пожарные машины — точной информации о пострадавших пока нет.
У перекрестка проспекта Гагарина и Благодатной загорелось кафе быстрого питания, сообщили очевидцы в социальной сети 13 мая. На место пожара в Московском районе Санкт-Петербурга приехали две пожарные машины. Как видно на сделанных фотографиях, весь тротуар залили водой.
В ГУ МЧС Санкт-Петербурга данные о пожаре пока не сообщили. Точной информации о пострадавших пока нет. Под записью в социальной сети пользователи социальных сетей пока что упражняются в остроумии: “Когда попросил сделать шаверму поподжаристей,” — пишет Рома П. Пользователь Инесса Ч. заметила, что это кафе простояло на одном месте не меньше десяти лет.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Колпино утром в понедельник пожарные потушили кабину загоревшегося тягача.