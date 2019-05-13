Шаверма загорелась на перекрестке Гагарина и Благодатной

Петебуржцы вспоминают, что кафе стояло не меньше 10 лет. Фото: https://vk.com/spb_today

Петебуржцы вспоминают, что кафе стояло не меньше 10 лет. Фото: https://vk.com/spb_today

На месте работают две пожарные машины — точной информации о пострадавших пока нет.

У перекрестка проспекта Гагарина и Благодатной загорелось кафе быстрого питания, сообщили очевидцы в социальной сети 13 мая. На место пожара в Московском районе Санкт-Петербурга приехали две пожарные машины. Как видно на сделанных фотографиях, весь тротуар залили водой.

В ГУ МЧС Санкт-Петербурга данные о пожаре пока не сообщили. Точной информации о пострадавших пока нет. Под записью в социальной сети пользователи социальных сетей пока что упражняются в остроумии: “Когда попросил сделать шаверму поподжаристей,” — пишет Рома П. Пользователь Инесса Ч. заметила, что это кафе простояло на одном месте не меньше десяти лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Колпино утром в понедельник пожарные потушили кабину загоревшегося тягача.