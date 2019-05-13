В понедельник в Санкт-Петербурге массово эвакуируют школы

Дети пропустят от одного до двух уроков, а учебный день кончается. Фото: https://vk.com/spb_today

Дети пропустят от одного до двух уроков, а учебный день кончается. Фото: https://vk.com/spb_today

Сначала стало известно о проверке в школах 188 и 110, а затем список стал быстро расти.

В Санкт-Петербургу в понедельник 13 мая эвакуировали школы, сообщили очевидцы в социальных сетях. Сначала стало известно, что детей и подростков выводят из 188 и 110 школ, затем список эвакуированных объектов пополнили 394, 547, 509, 378, 283-яя, 291 — и этот список может вырасти. Объекты расположены в разных районах Санкт-Петербурга.

Школы закрывают на проверку. Вероятно, дело в сообщениях о заложенных бомбах от “лжеминеров”. Ученики, вероятно, пропустят от одного до двух уроков — а учебный день уже заканчивается, близится ЕГЭ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге вывели посетителей из МЕГА Дыбенко, как только она открылась. В будние дни злоумышленники стараются нарушить работу социальных объектов, таких как детские сады, школы, больницы и поликлиники.