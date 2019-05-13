Житель Петербурга украл коробки с тунцом на 6,5 тысяч рублей

Мужчина занимался разгрузкой контейнера и решил спрятать консервы под курткой.

В транспортную полицию Санкт-Петербурга обратился сотрудник предприятия по обработке контейнерных грузов. Он заявил, что с зоны разгрузки пропали коробки с рыбными консервами, сообщили в МВД на транспорте 13 мая.

Полиция провела расследование, в качестве подозреваемого выявлен 48-летний житель Санкт-Петербурга. В МВД на транспорте установили, что мужчина нашел коробки с консервированным тунцом, спрятал под верхнюю одежду и отнес в подсобное помещение. Так он перенес пять коробок. Ущерб оценили в 6,5 тысяч рублей.

В линейном отделе МВД Санкт-Петербурга возбудили дело о краже. Мужчина может получить до 2 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге из кассы салона связи украли 134 тысячи рублей.