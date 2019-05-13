I Международная научно-практическая конференция «Управление проектами: идеи, ценности, решения»

15 мая 2019 г. в конференц-зале отеля «Sokos Olympia Garden» откроется I Международная научно-практическая конференция «Управление проектами: идеи, ценности, решения». Организатор конференции — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) при поддержке Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ».

В конференции примут участие ведущие специалисты по управлению проектами, лидеры профессиональных сообществ, а также представители высших учебных заведений из России и других стран. С докладами выступят: вице-президент Международной ассоциации управления проектами IPMA Мартин Седлмейер (Швейцария), президент Российской национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Александр Самуилович Товб, председатель Правления Российской национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», управляющий партнер группы компаний «Проектная практика» Алексей Владимирович Полковников, доцент департамента менеджмента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Дмитрий Аркадьевич Ильенков.

Цель конференции — обзор современного состояния и перспектив развития методологии управления проектами, а также обмен практическими достижениями и результатами научных исследований в области проектного управления.

Основные тематические направления конференции:

• Современные методы и инструменты проектного управления; • Планирование и контроль проектов, формирование отчетности, создание и поддержка информационных панелей (дашбордов) состояния проектов; • Управление рисками и изменениями проектов; • Внедрение и развитие систем менеджмента проектной деятельности и офисов управления проектами; • Современные информационно-коммуникационные системы управления проектами и портфелями проектов и специализированное программное обеспечение; • 4D- и 5D-моделирование проектов, цифровое управление проектами; • Стандарты и системы сертификации в сфере проектного управления. «Эта конференция — большой шаг в подготовке к Всемирному конгрессу по управлению проеками, который пройдет в сентябре следующего года. Мы узнаем, что нового в проектном управлении появилось в России и мире. Какие международные стандарты будут приниматься в ближайшее время, куда идет методология управления проектами», — полагает доцент кафедры организации строительства СПбГАСУ Сергей Владимирович Бовтеев.

Место проведения конференции (пленарное заседание): 15 мая 2019 г. — Санкт-Петербург, Батайский пер., 3А, конференц-зал отеля «Sokos Olympia Garden». Время: 10:00

Сайт конференции: https://pmconf.spbgasu.ru