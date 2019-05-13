Беглов рассказал об открытии двух офисов Visit Petersburg в Японии

В Японии могут открыться офисы информационных центров для туристов Visit Petersburg.

На заседании Совета губернаторов России и Японии об их открытии высказался Александр Беглов врио губернатора Санкт-Петербурга.

Заседание состоялось сегодня 13 мая в столице. Представители Японии и Российской Федерации обсудили возможное сотрудничество. Александр Беглов отметил, что в последнее время отношения РФ и Японии явно укрепились и даже улучшились. Отмечалось, что государства вместе работают над проектами в области медицины, культуры и образования.

Также врио губернатора Петербурга сообщил, что в Северной столице в данный момент успешно функционируют и развиваются около 50 японских компаний. Сама Япония считается одним из важных торговых партнеров Петербурга.

Также Япония может стать партнером в строительстве отелей в Петербурге. Еще в перспективе есть возможность открыть в Санкт-Петербурге Центр восточных единоборств.

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