Мужчины бросили найденный снаряд у ресторана в Сертолово

Прежде они попытались сдать его в пункт приема металлолома.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Все случилось утром в понедельник. По предварительным данным, двое приятелей, прогуливаясь по лесу, нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Находка не испугала мужчин – они решили, что боеприпас можно сдать в пункт приема металлолома и заработать на этом. Там им, правда, отказали и даже начали угрожать полицией. Не найдя понимания, местные жители покинули пункт и хотели вернуть снаряд на место. В какой-то момент им, скорее всего, стало лень и они бросили его рядом с рестораном «Кирин». Боеприпас в последствии нашли на железнодорожной насыпи, сообщает 47news.

К счастью, в результате никто не пострадал. В таких случаях лучше действительно позвонить в спецслужбы, чтобы снаряды вывезли на полигон и уничтожили.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Пушкине нашли артиллерийские снаряды и мину времен войны.