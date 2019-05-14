Увеличение полового органа у мужчин признали опасным

Процедура, по мнению медиков, при этом бесполезна.

К таким выводам пришли американские исследователи, которые проанализировали данные более тысячи мужчин, которых не устраивал размер полового органа. Так, мужчины, которые боролись с проблемой при помощи хирургического или нехирургического вмешательства чаще всего оставались недовольны результатом. Расширители практически не помогают, инъекции дают эффект, но граничащий с риском, а вакуумные устройство и вовсе бесполезные, считают эксперты.

Медики отметили, что положительные отзывы о процедуре по увеличению полового органа никем не проверяются. Многие из них не соответствуют действительности. Чего становится больше, так это проблем, уверены специалисты. У мужчин начинаются осложнения, что может обернуться плачевно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые считают, что размер груди женщины зависит от количества секса в ее жизни.