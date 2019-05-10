Ученые считают, что размер груди женщины зависит от количества секса в ее жизни

Регулярные половые акты заставляют ее расти быстрее.

К таким выводам пришли французские ученые, которые провели ряд исследований. Они наблюдали за тем, как влияет количество секса на размер груди женщины. Выяснилось, что во время интимной близости в организме вырабатывается специальный гормон, отвечающий за рост груди. При этом девушки, которые не вели активную половую жизнь, активностью этого гормона похвастаться не могли и поэтому, уверены ученые, размер их форм уменьшался. Возобновить процесс роста можно только при наличии партнера.

При этом специалисты отметили, что не только интимная жизнь влияет на размер женской груди. Очень многое зависит и от генетики, так что способ действенный, но не стопроцентный.

Также ученые напомнили, что любой половой акт должен быть безопасным, так что нельзя забывать о контрацепции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые назвали продукт, спасающий от ожирения.