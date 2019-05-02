Ученые назвали продукт, спасающий от ожирения

Японские ученые выяснили, что показатель уровня ожирения гораздо ниже в регионах, жители которых употребляют в пищу большое количество риса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал EurekAlert.

По данным исследования, жители стран, в чьем рационе присутствует минимум 150 граммов рисовой крупы в день более стройнее нежели те, кто съедает в среднем по 14 граммов.

Исследование проводилось в 136 странах мира по критериям: уровень жизни, расходы на здравоохранение, образование и ВВП.

По мнению экспертов, клетчатка и питательные вещества, содержащиеся в рисовых зернах, формируют у человека чувство сытости и предотвращают переедание. Также отмечается, что рис сам по себе содержит малое количество жира.

Диетологи, в свою очередь, предупреждают любителей крайних мер о том, что при чрезмерном употреблении риса повышается вероятность развития метаболического синдрома и диабета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что британские ученые нашли у креветок кокаин.