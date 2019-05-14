На Литовской автомобиль сбил мотоциклиста с пассажиром

Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ Кирилл Пищулин

Пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ Кирилл Пищулин

Мотоциклист и его пассажир были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 00:00 в ночь с 13 на 14 мая. Водитель автомобиля марки «Ауди» сворачивал с Большого Сампсониевского проспекта налево, чтобы выехать на Литовскую улицу. Автомобиль не дал мотоциклу преимущество при проезде, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП 26-летний водитель мотоцикла и его 29-летняя пассажирка были госпитализированы в медицинское учреждение, где врачи зафиксировали состояние пострадавших как крайне тяжелое.

О произошедшем сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент по факту ДТП осуществляется проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Большом Сампсониевском «лбами» стукнулись байк и «Ауди».