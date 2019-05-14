Ночью на Богатырском автомобили снесли светофор

Светофор чуть не задел прохожего. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК
Светофор чуть не задел прохожего. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

Прошедшей ночью, с 13 на 14, на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Пытаясь проскочить на «желтый», водитель легкового автомобиля совершил столкновение с другим автомобилем. Вместе иномарки снесли стоявший рядом столб со светофором.

Об аварии рассказали свидетельница, которая в момент ДТП пролезала мимо, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидец сообщила, что прямо на её глазах иномарка на очень большой скорости пыталась проскочить светофор, в то время как на дорогу сворачивал ещё один автомобиль. Лихач снес вторую машину, и вместе они вырвали из земли столб со светофором.

На данный момент официальной информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Литовской автомобиль сбил мотоциклиста с пассажиром.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
дтп иномарки светофор
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