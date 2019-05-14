Количество ВИЧ-инфицированных россиян близится к миллиону

Согласно статистике, число ВИЧ-инфицированных жителей России увеличивается с каждым годом. Сейчас в России проживает порядка 900 тысяч человек, зараженных ВИЧ.

Об этом Gazeta.SPb стало известно из официальных данных, предоставленных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В ведомстве проводятся тестирования, с помощью которых выявляются все скрытые носители вируса. Только с помощью таких мер его распространение можно затормозить или вовсе остановить.

Скоро в России пройдет акция «Стоп ВИЧ/ СПИД». Важно помнить, что вирус передается в 5 случаях:

Незащищенный половой акт,

Внутривенное употребление наркотиков,

Использование нестерильных медицинских инструментов,

Переливание зараженной крови,

От матери к ребенку при родах и вскармливании.

В остальных случаях ВИЧ не передается, в том числе через бассейн, рукопожатие, поцелуй, еду и воду, общий душ и туалет и при других взаимодействиях.

В рамках акции «Стоп ВИЧ/ СПИД» все желающие погут пройти бесплатное обследование.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что увеличение полового органа у мужчин признали опасным.