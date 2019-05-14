Ночью на Просвещения сгорели два автомобиля

Автомобили сильно пострадали. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК
Автомобили сильно пострадали. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

В прошедшую ночь с 13 на 14 мая во дворе дома 99 по проспекту Просвещения в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль. Второй получил частичные повреждения.

Об этом сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте», сопроводив публикацию фотографиями.

На снимках видно, что один автомобиль выгорел почти полностью, а второй, который стоял рядом, получил частичные повреждения.

Известно, что пожарные оперативно прибыли на место возгорания и ликвидировали огонь. Однако возгорание слишком быстро распространялось, что помешало спасти машины.

По версии свидетелей, автомобиль намеренно поджег неизвестный злоумышленник. Официальных данных о произошедшем ещё не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Литовской улице автомобиль сбил мотоциклиста с пассажиром. Мотоциклист со спутницей находятся в больницах города в крайне тяжелом состоянии.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авто поджог пожар
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