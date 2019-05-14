Похитители велосипеда у ребенка на Бабушкина были задержаны

Вчера Gazeta.SPb сообщала о том, что у 15-летнего школьника двое неизвестных похитили велосипед, применив физическую силу.

В полицию обратилась мама пострадавшего. Она сообщила, что 11 мая у одного из домов по улице Бабушкина двое неизвестных преступников силой ограбили её 15-летнего сына, похитив велосипед «BMX». После чего скрылись в неизвестном направлении.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое 29-летних мужчин. Они были изобличены в совершении указанного преступления, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемым выдана подписка о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сотрудники полиции ищут преступников, похитивших велосипед у ребенка.