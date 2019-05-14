Вчера в Петербурге было угнано автомобилей на 4 млн рублей

В понедельник, 13 мая, в полицию обратилось три человека с заявлениями об угоне автомобилей «Киа Спортейдж», «Киа Оптима» и «Форд Куга».

В отделение полции Кровского района обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила сотрудникам о том, что в период с 12 по 13 мая от одного из домов по проспекту Народного Ополчения был похищен её автомобиль марки «Киа Спортейдж». Ущерб был оценен в 1,5 миллиона рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Невского района обратилось сразу два человека. Мужчина в возрасте 30 лет заявил о пропаже машины «Киа Оптима» стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Автомобиль был оставлен у дома по улице Крыленко.

Также обратилась 43-летняя женщина, сообщив, что в период с 12 по 13 мая от дома, расположенного на улице Латышских Стрелков, неизвестный злоумышленник похитил автомобиль марки «Форд Куга». Общая сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей.

По фактам трех заявлений были возбуждены уголовные дело по статье о краже.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что похитители велосипеда у ребенка на Бабушкина были задержаны.