В Петербурге иномарка въехала в автобус

Автомобиль врезался на высокой скорости. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК
Автомобиль врезался на высокой скорости. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

Сегодня ночью, с 13 на 14 мая, на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге легковой автомобиль врезался сзади в рейсовый автобус.

Об этом сообщили свидетели дорожно-транспортного происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что на место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, машина реанимации и бригада спасателей. Официальных данных о пострадавших на данный момент не поступало. Однако по предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

Столкновение произошло около 23:00 часов. Очевидцы сообщают о том, что за рулем был мужчина. Он жив и получил лишь небольшое рассечение на лбу. Несмотря на довольно сильный удар, водителя легкового автомобиля спасли вовремя сработавшие подушки безопасности, сообщают свидетели аварии.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что посольство России подтвердило ЧП со свидетелем по делу Кокорина и Мамаева.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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