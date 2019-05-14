В Купчино собралась пробка из-за ДТП под «крабом»

На пересечении улицы Будапештской и проспекта Славы столкнулись два легковых автомобиля.

Свидетели дорожно-транспортного происшествия сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» о том, что столкновение произошло по вине водителя белого автомобиля марки «Хундай». Он поехал на запрещающий сигнал светофора, в то время как черный автомобиль «Ренаулт» проезжал на «зеленый».

Из-за случившейся аварии водитель последнего автомобиля был увезен на карете скорой помощи, однако отказался от госпитализации, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Движение на месте аварии затруднено, образовалась пробка. На место происшествия прибыли пожарные.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вчера в Петербурге было угнано автомобилей на 4 миллиона рублей.