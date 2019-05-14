Петербуржец совершил две карманные кражи за один день

Оперативниками уголовного розыска 36-летний гражданин, подозреваемый в совершении серии краж, был задержан.

Задержанный в течение одного дня, 7 мая, произвел две карманные кражи. Около 14:00 часов дня мужчина похитил фотоаппарат в кафе у туриста из Юго-Восточной Европы.

Около 18:00 того же дня он украл деньги из кармана куртки посуетился ресторана на Большой Морской улице. В первом случае ущерб составил 8 тысяч рублей, во втором — 60 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По фактам двух краж сотрудниками правоохранительных органов были возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу, а похищено удалось частично изъять.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вчера в Санкт-Петербурге было угнано несколько автомобилей на 4 миллиона рублей.