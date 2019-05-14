СК ведет доследственную проверку о госпитализации ребенка с ссадинами на шее

Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку в связи с госпитализацией трехлетнего ребенка.

Известно, что в воскресенье днем, 12 мая, в одно из городских медицинских учреждений был госпитализирован из своей квартиры, находящейся в одном из домов по проспекту Маршала Жукова, мальчик в возрасте трех лет, сообщили Gazeta.SPb в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Сотрудниками правоохранительных органов осуществляется комплекс проверочных мероприятий, целью которых является установление обстоятельств произошедшего. На данный момент ребенок осматривается врачами на предмет наличия повреждений.

Процессуальное решение будет принято после доследственной проверки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вчера в Кировском районе госпитализирован ребенок с ссадинами на шее.