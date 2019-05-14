В Петербурге поймали двух наркодилеров на «горячем»

В Петербурге с поличным задержаны двое мужчин, подозреваемые в незаконном обороте психотропных веществ.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России пресекли сбыт 180 граммов психотропного вещества.

Один из задержанных, 47-летний мужчина, передал пакет с наркотиками 54-летнему «покупателю» в автомобиле Хонда Цивик, где оба были пойманы на «горячем». Как установили правоохранители, «покупатель» намеревался позже перепродать наркотики.

В отношении младшего из задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков), в отношении второго – по статье 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков).

Оба подозреваемых арестованы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге задержали бывшего начальника “наркотического” отдела за желание помочь наркодилеру.