Эксперты заявили, что медитация может вредить

Медитации хороши, если делать все упражнения правильно. Фото: Pixabay
Медитации хороши, если делать все упражнения правильно. Фото: Pixabay

Некоторые упражнения способны оказать негативное влияние на человека.

К таким выводам пришли психологи, которые наблюдали за людьми, занимающимися медитациями. Оказалось, что популярная практика имеет не только положительные стороны, но и отрицательные. Психологи рассказали, что дело в некоторых сложных упражнениях. Если их делать неправильно, то человек вместо спокойствия и удовлетворения, начинает чувствовать себя не очень хорошо.

Эксперты отметили, что четверть людей жаловались на странный осадок после медитации. Дело в том, считают психологи, что они ошибались, выполняя упражнения, что и привело к такому результату. Специалисты уверены, что нельзя недооценивать медитацию – она, как и любой спорт, требует к себе серьезного отношения. Лучше всего первое время заниматься под присмотром профессионала, который подскажет, как сделать все правильно и без вреда для здоровья и самочувствия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые раскритиковали вегетарианство из-за опасности для здоровья.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
медитация психологи
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