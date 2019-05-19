Кучеров поборется за звание лучшего бомбардира на ЧМ-2019

Сейчас у Кучерова (в центре) 12 очков после матча с Латвией. Фото: https://www.instagram.com/nikitakucherov86/

Сейчас у Кучерова (в центре) 12 очков после матча с Латвией. Фото: https://www.instagram.com/nikitakucherov86/

Отставание от шведского нападающего Нюландера составляет всего очко.

Нападающий сборной России по хоккею Никита Кучеров является одним из самых результативным бомбардиров на Чемпионате мира 2019. После победы России над Латвией (3:1) в копилке Кучерова появилась еще одна шайба и результативная передача.

Сейчас у Кучерова 12 очков (4+8). Лучшим результатов первенства сейчас является игра нападающего Нюландера из сборной Швеции. Он имеет в запасе 13 очков.

Кучерову 25 лет. В 2011 году играл за ЦСКА в КХЛ, но затем попал в НХЛ и теперь играет за клуб “Тампа Бэй Лайтнинг”. В НХЛ он провел 447 игр и набрал 462 очка. За взрослую сборную России выступает с 2016 года — пока что в ее составе он добивался только максимум бронзы. Провел 18 игр и заработал 28 очков.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Россия обыграла Австрию.