Петербуржец забрал на ремонт “МАЗ” и не вернул

Семейная пара уезжала на майские праздники, а когда вернулась, то не смогла найти машину.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, сообщив, что знакомый ее мужа взял починить автомобиль “МАЗ” с прицепом и не вернул, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 мая.

Мужчина отдал ключи и документы своему 58-летнему знакомому 30 апреля — но до 11 мая он и его супруга находились в отъезде. Когда пара вернулась, то не нашла автомобиля, а их знакомый не выходил на связь. Машина стоила около 350 тысяч рублей.

В полиции Колпинского района Петербурга возбудили дело о мошенничестве. Позже полицейские задержали 25-летнего мужчину, которого изобличили в преступлении. Автомобиль семейной паре пока не вернули. В полиции не уточняют, есть ли связь между задержанным и взявшим ремонтировать машину мужчиной.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Санкт-Петербурга частного предпринимателя заставили отдать криптовалюту.