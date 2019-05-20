Раскрыта новая схема мошенничества через терминалы Сбербанка

Мошенники разработали новую схему хищения средств через терминалы Сбербанка.Об этом сообщает газета ««Коммерсант»».

Алгоритм действий мошенников довольно прост: злоумышленник подходит к терминалу, выбирает какую-либо операцию и не завершает ее. При этом преступник не вставляет карту терминал. Следующий, подошедший к терминалу, человек видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код, и если человек совершает эти действия, то предыдущая операция автоматически завершается, и у него списываются деньги.

Отмечается, что такой алгоритм срабатывает только, если потенциальная жертва аферистов успевает ввести пин-код в течение полутора минут.

Представители Сбербанка заявили, что все терминалы кредитной организации защищены и призвали клиентов быть внимательнее при использовании систем самообслуживания банка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мошенники придумали новую беспроигрышную лотерею. Жителям России предлагают пройти опрос за вознаграждение — чтобы его получить, нужно оплатить комиссию.