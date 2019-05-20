Полицейские нашли “резиновую” квартиру на Олеко Дундича

Житель Фрунзенского района Петербурга незаконно прописывал у себя мигрантов.

Во Фрунзенском районе Петербурга нашли “резиновую” квартиру: в ней по документам жили 9 мигрантов, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД по Петербургу и Ленобласти 20 мая.

В управлении по делам миграции выяснили, что в квартире на улице Олеко Дундича могли незаконно поставить на учет иностранцев. Это информацию передали УМВД по Фрунзенскому районе Петербурга. Выяснилось, что 32-летний мужчина, сын хозяина квартиры, действительно прописал у себя 9 гостей из ближнего зарубежья.

Никто из мигрантов в действительности в квартире не жил. Сейчас в полиции Петербурга возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет мигрантов. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, сколько мигрантов выдворили из Санкт-Петербурга в этом году.