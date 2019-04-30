Из Петербурга в этом году выдворено 426 нелегальных мигрантов

Фото: procspb.ru
Фото: procspb.ru

С начала года судебные приставы Петербурга по решению суда выдворили за пределы страны 426 мигрантов, которые нарушили режим пребывания в России.

Чаще всего миграционный режим нарушали уроженцы Узбекистана и Таджикистана — 57% и 20% от общей численности выдворенных нелегалов. Также сроки пребывания на территории России нарушают граждане Украины, Азербайджана, Индии, Нигерии, Камеруна, Марокко, Египта, Алжира, Гвинеи и других стран.

Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию Российской Федерации.

Отмечается, что полномочия по принудительному выдворению нелегалов служба судебных приставов получила в начале 2012 года. За это время сотрудники УФССП России по Петербургу вернули домой более 11 тысяч мигрантов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, как мигранты могут помочь российской экономике.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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Из Петербурга в этом году выдворено 426 нелегальных мигрантов
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