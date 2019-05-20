Эрмитаж и Петергоф назвали самыми любимыми музеями

Больше всего туристам нравиться посещать Петергоф, Эрмитаж и Третьяковскую галерею.

Tvil.ru в рамках «Ночи в музее» подготовил опрос туристов в социальных сетях, с целью разобраться в предпочтениях отдыхающих и выяснить какой музей они любят больше всего.

По результатам исследования, 29% опрошенных назвали Петергоф в Санкт-Петербурге самым любимым музеем.

В первую тройку также вошли Государственный музей Эрмитаж в Петербурге, за который отдали свой голос 20% туристов и Третьяковская галерея в Москве (17%).

Картинная галерея имени И.К. Айвазовского в Феодосии приглянулась 11% путешественников, а за «Херсонес Таврический» в Севастополе отдали свой голос 9% опрошенных.

Туристы также отметили в числе своих самых любимых Русский музей в Санкт-Петербурге и Оружейную палату в Московском Кремле.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург возглавил рейтинг российских городов с самыми дешевыми отелями.