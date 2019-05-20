Квест “По следам Лосилия” проверит знание истории Ленобласти

Жителей региона ждут призы за правильные ответы на вопросы.
Жителей Ленинградской области приглашают проверить знание истории региона — для всех желающих открывают квест “По следам Лосилия”, сообщили Gazeta.sPb в администрации Ленобласти 20 мая.
Квест начинается 25 мая и закончится 30 сентября. Для участия пользователь “ВКонтакте” должен написать в сообщения профильной группы “/start”.
Участник каждое утро будет получать вопросы про историю Ленобласти. Одни будут простые, другие — сложные, и за каждый начислят разное количество балов. Каждый месяц администраторы собираются подводить итоги и объявлять победителя месяца. Участие бесплатно, а вот победителям в октябре вручат ценные призы.
По данным в открытых источниках, первые люди на территории Ленинградской области появились в 9-8 тысячелетии до н.э — так что история региона действительно богата и ответить на все вопросы вряд ли получится.
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