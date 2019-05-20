Житель Ленобласти идет в колонию за то, что ударил полицейского лбом

Мужчину приговорили к 2 годам колонии-поселения. Фото: pixabay.com
Мужчину приговорили к 2 годам колонии-поселения. Фото: pixabay.com

Пьяного мужчину за рулем задержали в Ломоносовском районе в марте.

Житель Ленобласти получил два года лишения свободы за нарушение ПДД и насилие в отношении полицейского, сообщили Gazeta.sPb в управлении СК по Ленобласти 20 мая.

Пьяный мужчина из поселка Большая Ижора 17 марта ехал в своем Dodge по дороге “Петербург-Ручьи”. На 59 км его попытались остановить дорожные полицейские, но водитель их проигнорировал. В итоге его остановил инспектор ДПС в Ломоносовском районе Ленобласти. Но когда полицейский составил протокол, мужчина ударил его лбом по лицу.

В суде приняли во внимание, что раньше мужчину уже судили по тем же статьям. В итоге житель Ленобласти отправляется в колонию-поселение, сообщили в управлении СК по Ленобласти. Подсудимый еще 3,5 года не сможет управлять машиной — по крайней мере, законно.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что рецидивист нанес мужчине 46 ударов ножом.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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