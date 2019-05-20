Беглов: в Петербурге пересмотрят индексацию тарифов уже летом

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в прямом эфире пообещал поработать над снижением тарифов в городе.

Сегодня, 20 мая в эфире радиопередачи «Губернаторский эфир» на «Радио Россия» Александр Беглов заявил, что руководство города будет обсуждать вопрос индексации тарифов уже этим летом.

«Горожане справедливо замечают, что тарифы растут, — подчеркнул Беглов. — Поэтому летом мы пересмотрим вопрос индексации тарифов».

Отметим, что тему снижения платы за газ для местных жителей он обсуждал на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, во время Международного юридического форума, проходившего в Петербурге.

Беглов сказал Медведеву об огромной разнице между нормой и потреблением газа, и о том, что горожанам приходится переплачивать. Премьер-министр полностью одобрил идею главы города о пересмотре тарифов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов сообщил, Петербург выполняет майские указы Путина и повышает зарплаты бюджетникам.