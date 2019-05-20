Беглов сообщил, Петербург выполняет майские указы Путина и повышает зарплаты бюджетникам

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что город стоит на лидирующих позициях, реализуя майские указы президента РФ Владимира Путина.

Сегодня на заседании малого правительства в Смольном выяснили, что город на Неве почти полностью справился с выполнением майский указов Путина от 2012 года по повышению зарплаты трудящимся в бюджетных учреждениях.

В комитете по экономической политике и стратегическому планированию рассказали, что в Петербурге достигли почти всех московских планов по повышению оплаты труда сотрудников бюджетных организаций. Сообщается также, что за семь лет существования указов некоторые ставки повысились в два раза.

Известно, что с 2011 года Петербург дал своим жителям более 1 миллиона рабочих мест. За 2018 год прирост открытых вакансий составил 10,4%. В том же году свои жилищные условия улучшили 5,74% тех, кто стоял в очереди.

— Показатели для Петербурга неплохие. Но нужно двигаться дальше, — отметил Александра Беглов. Врио губернатора также добавил, что уровень доходов петербуржцев в будущем будет зависеть от развития экономики в целом.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов заявил о перспективе включения развития петербургских дорог в федеральную программу.