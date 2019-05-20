Беглов заявил о перспективе включения развития петербургских дорог в федеральную программу

О том, что развитие петербургских дорог может осуществляться за счет федеральных программ, рассказал Беглов. О такой возможности он договорился с Медведевым.

На заседании малого правительства в Смольном врио губернатора Санкт-Петербурга заявил о том, что петербургские дорожные полотна будут строить за счет федерального бюджета. Об этом глава города договорился с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Теперь петербургские дорожные проекты будут включены в соответствующее госпрограммы.

Известно, что в совокупности речь шла о порядка 25 инфраструктурных объектах, связанных с транспортным строительством.

Такой объемный ремонт по предварительным оценкам обойдется в 17 млрд рублей. Также в список реконструируемых объектов может добавиться магистраль в створе улиц Фаянсовой и Зольной.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти начался ремонт дороги к Сойкинской святыне.