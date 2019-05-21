В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

Петр Косевский. Фото:
Петр Косевский. Фото: "Фэйсбек"

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, во время проведения международной акции «Ночь музеев» в Гданьске разразился скандал. Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».

«Он приказал нам собраться и покинуть территорию музея. Мы были шокированы таким вульгарным поведением в учреждении культуры. …», — написал в Фейсбуке музыкант Петр Косевский, который исполнял эту песню.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Польша нанесет ядерный удар по России в случае войны. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он уверен, что ни одна европейская страна не выстоит против российской армии иначе.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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