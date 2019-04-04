Польша нанесет ядерный удар по России в случае войны

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что планы НАТО на Черное море привели в недоумение Кремль. Для защиты себя Польша и вступила в НАТО. Фото: https://ru.aliexpress.com

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что планы НАТО на Черное море привели в недоумение Кремль. Для защиты себя Польша и вступила в НАТО. Фото: https://ru.aliexpress.com

Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он уверен, что ни одна европейская страна не выстоит против российской армии иначе.

Такое мнение высказал польский генерал в интервью Wirtualna Polska, сообщают “Известия”. Ядерный удар будет нанесен, если Россия окажет агрессию. По мнению Вальдемар Скшипчака, такие меры — единственный разумный вариант.

Он напомнил, что еще во времена Второй мировой войны нанести ядерный удар были планы у США. Удар хотели нанести, чтобы “остановить Красную армию в Польше”. Вариант этот сохранятся и в нынешнее время.

Также генерал сказал, что ни одна европейская страна не сможет выстоять против российской армии. Для защиты себя Польша и вступила в НАТО.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что планы НАТО на Черное море привели в недоумение Кремль.