Польша нанесет ядерный удар по России в случае войны

Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он уверен, что ни одна европейская страна не выстоит против российской армии иначе.
Такое мнение высказал польский генерал в интервью Wirtualna Polska, сообщают “Известия”. Ядерный удар будет нанесен, если Россия окажет агрессию. По мнению Вальдемар Скшипчака, такие меры — единственный разумный вариант.
Он напомнил, что еще во времена Второй мировой войны нанести ядерный удар были планы у США. Удар хотели нанести, чтобы “остановить Красную армию в Польше”. Вариант этот сохранятся и в нынешнее время.
Также генерал сказал, что ни одна европейская страна не сможет выстоять против российской армии. Для защиты себя Польша и вступила в НАТО.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что планы НАТО на Черное море привели в недоумение Кремль.