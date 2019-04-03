Планы НАТО на Черное море привели в недоумение Кремль

Песков напомнил, что пребывание военных кораблей в Черном море стоит на особом режиме. Фото: https://ru.wikipedia.org
Песков напомнил, что пребывание военных кораблей в Черном море стоит на особом режиме. Фото: https://ru.wikipedia.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не понимают, что имеет в виду американская сторона, говоря о планах направить корабли через Керченский пролив.

О подготовке “пакета мер” по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне сообщила представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. В Кремле такая инициатива вызвала неоднозначное мнение и больше негативное. Об этом сообщает “Интерфакс”.

Также, по словам Дмитрия Пескова, Кремль не понимает, о чем говорит американская сторона, сообщая о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Такое решение, по словам Пескова, может быть принято только после запроса. Также Песков напомнил, что пребывание военных кораблей в Черном море стоит на особом режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два боевых корабля НАТО вошли в порт Одессы.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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