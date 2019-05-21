Прицеп фуры перегородил Свердловскую набережную после ДТП

Сейчас нет точных данных о пострадавших. Фото: Piter.TV

Сейчас нет точных данных о пострадавших. Фото: Piter.TV

Транспорту пришлось проезжать через узкое “горлышко” шириной в одну полосу.

В ночь на вторник 21 мая на Свердловской набережной Петербурга произошло ДТП с участием фуры, сообщает Piter.TV 21 мая. Грузовой автомобиль врезался в легковую машину, с него свалился прицеп и перевернулся набок.

Видео: Piter.TV

На место прибыли сотрудники дорожной полиции и медики на машине “Скорой Помощи”. Точных данных о пострадавших, их числе и состоянии, пока нет.

Перевернутый автомобиль серьезно осложнил движение по проезжей части: судя по видео, которое опубликовал канал, транспорту пришлось протискиваться через “горлышко” шириной в одну полосу. Очевидцы передают, что грузовой автомобиль перевозил кофе, однако груз, судя по видео, остался в целости.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Малой Балканской в Петербурге сбили пешехода.