Прицеп фуры перегородил Свердловскую набережную после ДТП

Транспорту пришлось проезжать через узкое “горлышко” шириной в одну полосу.
В ночь на вторник 21 мая на Свердловской набережной Петербурга произошло ДТП с участием фуры, сообщает Piter.TV 21 мая. Грузовой автомобиль врезался в легковую машину, с него свалился прицеп и перевернулся набок.
Видео: Piter.TV
На место прибыли сотрудники дорожной полиции и медики на машине “Скорой Помощи”. Точных данных о пострадавших, их числе и состоянии, пока нет.
Перевернутый автомобиль серьезно осложнил движение по проезжей части: судя по видео, которое опубликовал канал, транспорту пришлось протискиваться через “горлышко” шириной в одну полосу. Очевидцы передают, что грузовой автомобиль перевозил кофе, однако груз, судя по видео, остался в целости.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Малой Балканской в Петербурге сбили пешехода.