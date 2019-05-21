Водитель «Фольксваген» сбил пешехода на Малой Балканской

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

Водитель иномарки «Фольксваген» сбил мужчину в зоне пешеходного перехода. ДТП произошло на Малой Балканской улице в Петербурге около полуночи, сообщает ГИБДД.

Потерпевшего госпитализировали тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка. Напомним, ранее мы писали, что на проспекте Науки автомобилист сбил 13-летнего подростка. Парня в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Nissan на огромной скорости влетел на пешеходную зону возле “Бухарестской” и чуть не сбил пешехода. Только быстрая реакция и дорожный знак помешали произойти серьезному ДТП с последствиями.

Инцидент зафиксировали на видеорегистратор. На видео можно наблюдать, как иномарка на огромной скорости пытается пролететь перекресток, не справляется с управлением и вылетает на “островок безопасности”.

Информации о состоянии водителя пока нет. На место прибыли сотрудники ДПС.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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