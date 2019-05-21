Подросток упал с троллейбуса на юге Санкт-Петербурга

Сейчас 13-летний подросток находится на попечении врачей. Фото: pixabay.com
Сейчас 13-летний подросток находится на попечении врачей. Фото: pixabay.com

Мальчика привезли в больницу в тяжелом состоянии утром во вторник.

Утром во вторник в больницу попал 13-летний подросток, сообщили Gazeta.sPb в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти 21 мая. Полицейские ведут проверку по происшествию.

В полицию Московского района Петербурга обратились медики: они рассказали, что к ним в тяжелом состоянии здоровья привезли 13-летнего мальчика. По предварительной информации, подросток упал с троллейбуса. Подробностей о его состоянии не сообщают, и пока неизвестно, какие травмы он получил.

Формулировка “упал с троллейбуса” может иметь несколько значений: мальчик мог оступиться, выходя из транспортного средства, и разбить голову, а мог залезть на его крышу. Возможно, он попытался стать “зацепером” и не удержался на троллейбусе. Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на Малой Балканской улице Петербурга сбили пешехода.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
московский район падение подросток травмы троллейбус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В контактный зоопарк “Питерленда” пришла прокуратура
В Невском районе аферисты украли у пенсионера 50 тысяч рублей
Самолет Ту-134 отправился в последний полет
После стрельбы на Партизана Германа госпитализирован человек
В Киришах умелец сделал пистолет из сигнальной ракетницы
Подросток упал с троллейбуса на юге Санкт-Петербурга
За день в Петербурге похитили три иномарки на 6 миллионов
В Приморском районе неизвестные отобрали у курьера 23 000 рублей