Подросток упал с троллейбуса на юге Санкт-Петербурга

Мальчика привезли в больницу в тяжелом состоянии утром во вторник.

Утром во вторник в больницу попал 13-летний подросток, сообщили Gazeta.sPb в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти 21 мая. Полицейские ведут проверку по происшествию.

В полицию Московского района Петербурга обратились медики: они рассказали, что к ним в тяжелом состоянии здоровья привезли 13-летнего мальчика. По предварительной информации, подросток упал с троллейбуса. Подробностей о его состоянии не сообщают, и пока неизвестно, какие травмы он получил.

Формулировка “упал с троллейбуса” может иметь несколько значений: мальчик мог оступиться, выходя из транспортного средства, и разбить голову, а мог залезть на его крышу. Возможно, он попытался стать “зацепером” и не удержался на троллейбусе. Сейчас полиция выясняет все детали произошедшего.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на Малой Балканской улице Петербурга сбили пешехода.