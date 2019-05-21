Прокуратура добилась выплаты 30 млн бизнесменам Петербурга

Общий долг по контрактам в прокуратуре не назвали. Фото: pixabay.com
Общий долг по контрактам в прокуратуре не назвали. Фото: pixabay.com

В 2019 году за просрочку платежей по муниципальным и госконтрактам привлекли к ответственности 10 чиновников.

Прокуратура проследила, как бизнесменам Петербурга оплачивают исполнение контрактов с городом. Выяснилось, что не слишком хорошо; но после вмешательства ведомства Петербурга долг удалось хотя бы сократить, передают Gazeta.sPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 21 мая.

В 2019 году долг по муниципальным и государственным контрактам сократился на 30 млн рублей благодаря вмешательству прокуратуры. Общий долг в ведомстве не называют.

В прокуратуре Петербурга уточнили, что привлекли 10 должностных лиц к ответственности за просрочку платежей по контрактам.

Ранее Gazeta.sPB сообщила, что Медведев заявил, что не стоит арестовывать бизнесменов, проходящих по следствию по экономическим преступлениям.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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