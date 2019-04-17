Медведев назвал арест бизнесменов крайней мерой

Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

В России предложили не помещать под стражу бизнесменов, которые проходят под следствием по экономическим преступлениям. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2018 год.

По словам премьера, заключение под стражу на время следствия по экономическим преступлениям является крайней мерой. Более эффективными инструментами в подобных ситуациях Медведев назвал штраф и возмещение убытков.

Также глава правительства предложил отменить уголовную ответственность за уклонение от возврата финансов при экспортных операциях. Ответственность предложено ограничить административным наказанием.

«В ближайшее время такого рода законопроект будет подготовлен», — заявил Медведев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев утвердил нормы тюнинга автомобилей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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