Цены на такси скоро вырастут

Кассовые аппараты обязали поставить во всех машинах до июля — а это огромные затраты.

В ближайшее время из-за модернизации такси, цены на их услуги могут серьезно вырасти, сообщает “Метагазета” 21 мая. Транспортные компании обязали завести смарт-терминалы, которые установят в каждом автомобиле до начала июля.

При этом сам смарт-терминал (или ККТ) стоит от 15 до 30 тысяч рублей. В Петербурге официально разрешено провозить пассажиров 35 тысячам машин. В России это число достигает 338 тысячах. Можно подсчитать, во сколько обойдется модернизация: около 1 млрд на Петербург и до 10 млрд на всю Россию. Еще 4 млрд уйдет на грузовые перевозки. При этом 3 тысячи в год будут уходить на обслуживание каждого аппарата.

В компании “Таксовичкоф” подсчитали, что убытки от установки ККТ составят 270 млн рублей. Там подчеркнули, что поддерживают прозрачность бизнеса, но уверены, что хватило бы ККТ только в автопарках, где сводили бы данные об онлайн платежах.

Виктор Соловьев, замдиректора ГК “Петербургское такс 068” считает, что если при составлении закона не учтут мнение бизнесменов, то скоро цены на перевозки вырастут, а их качество упадет. Часть водителей покинут сферу, вырастет время ожидания машины. Эксперты считают, что рост цен может составить 10%.

Ранее Gazeta.sPb рассказала о едином стандарте качества услуг таксистов.