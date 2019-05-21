Новые санкции от США: теперь бьют по российской «оборонке»

Эксперты сообщают, что санкции фиктивны. Фото: pixabay
Эксперты сообщают, что санкции фиктивны. Фото: pixabay

США ввели новые антироссийские санкции. На этот раз «ударили» по организациям из России, поставляющим оружие в Иран и Сирию.

Американское правительство в который раз разрабатывает новые антироссийские санкции. В этот раз США ополчилась на два российских предприятия, производящих продукцию для ПВО, а также центр подготовки бойцов, также специализирующихся на службе в противовоздушной обороне Америка запрещает собственным корпорациям приобретать товары и услуги с этими компаниями.

Причина санкций в отношении данных предприятий – продажа оружия этих предприятий в Иран, КНДР и Сирию. Но, как утверждают эксперты, данные санкции — формальность. Потому что США никогда не приобретали у России продукцию, необходимую для изготовления систем ракетных комплексов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Трамп за 2018 год стал богаче почти на 500 млн долларов.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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